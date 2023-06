Brodniccy kryminalni zatrzymali włamywacza i odzyskali w całości skradziony łup Data publikacji 21.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Brodnicy ustalili i zatrzymali 68-latka podejrzanego o włamanie do jednego z domów i kradzież sejfu. Policjanci odzyskali w całości łup, który wkrótce wróci do właścicieli. Sprawca usłyszał już zarzut, a za przestępstwo, o które jest podejrzany grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Nad sprawą włamania do jednego z domów, znajdujących się na terenie Brodnicy, policjanci pracowali od soboty (17.06.2023). Tego dnia zadzwonił do nich mężczyzna, który zawiadomił o przestępstwie. Z jego relacji wynikało, że nieznany sprawca włamał się do jego domu, skąd wyniósł sejf wraz z jego zawartością. Pokrzywdzony oszacował poniesione straty na 40 tysięcy złotych.

Kryminalni, którzy zajęli się sprawą, na podstawie zgromadzonych informacji i zabezpieczonych nagrań z pobliskich monitoringów, wytypowali sprawcę. Okazał się nim znany miejscowym funkcjonariuszom 68-letni mieszkaniec Brodnicy w przeszłości karany za inne przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany w miniony poniedziałek (19.06.23).

Następnego dnia, na podstawie zgromadzonych do sprawy materiałów dowodowych, policjanci przedstawili mu zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. O jego losie zdecyduje sąd.

Kryminalni odzyskali w całości skradziony łup, który wkrótce wróci do prawowitych właścicieli.