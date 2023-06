Podziękowania dla policjantów za odnalezienie zaginionego mężczyzny Data publikacji 21.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Niezapowiedzianą wizytę złożyła Szefowej włocławskich policjantów wdzięczna mieszkanka powiatu, która chciała osobiście podziękować Pani Komendant za zaangażowanie i profesjonalizm, jakim wykazali się kierownicy podległych komórek oraz policjanci z Włocławka, Kowala i okolicznych posterunków podczas poszukiwań zaginionego członka jej rodziny.

We wtorek, 20 czerwca 2023 roku Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku młodszego inspektora Annę Kochowicz odwiedziła niespodziewanie mieszkanka powiatu włocławskiego. Kobieta osobiście zjawiła się w jednostce, aby złożyć na ręce Pani Komendant podziękowania za profesjonalną postawę podwładnych, którzy w czerwcu tego roku brali udział w poszukiwaniach jej zaginionego i schorowanego taty.

Wdzięczna mieszkanka wyraziła słowa uznania za zaangażowanie, jakim w czasie kilkugodzinnych poszukiwań wykazali się policjanci z Włocławka i Kowala oraz podległych posterunków. Jak podkreśliła, dzięki determinacji i profesjonalizmowi funkcjonariuszy, bliska jej osoba została odnaleziona cała i zdrowa.

„Pomagamy i chronimy” – to hasło przyświeca policjantom każdego dnia, bo służba w Policji, to stała gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Nigdy nie oczekujemy za to podziękowań ale słowa wdzięczności są dla nas zawsze niezwykle budujące i motywują do dalszej ofiarnej służby.