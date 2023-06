Policjanci pomogli psu, który błąkał się po ruchliwej drodze Data publikacji 21.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienną interwencję przeprowadzili dziś rano policjanci z jaworskiej drogówki. Patrolując jedną z ruchliwych dróg powiatowych, zauważyli błąkającego się i mokrego psa, który prawdopodobnie wystraszył się porannej burzy. Na szczęście na jego obroży znajdował się numer telefonu do jego właściciela. Funkcjonariusze zaopiekowali się wystraszonym czworonogiem, który szybko im zaufał. Zabrali psa do radiowozu, gdzie mógł się ogrzać, a następnie przekazali pod opiekę właściciela.

Dużą empatią wykazali się policjanci Referatu Ruchu Drogowego z jaworskiej komendy powiatowej, którzy dziś około godziny 6:30 zwrócili uwagę na błąkającego się psa. Zwierzę znajdowało się w rejonie ruchliwej drogi powiatowej, było wystraszone i przemoknięte. Prawdopodobnie piesek wystraszył się porannej burzy i zerwał się właścicielowi, ponieważ biegał po drodze z przypiętą smyczą.

Pies zachowywał się spokojnie, jednak był mocno wystraszony i trząsł się z zimna. Policjanci zatrzymali bezpiecznie radiowóz na poboczu drogi, a jeden z funkcjonariuszy udał się w kierunku psa, nawołując go, aby do niego podbiegł. Zwierzątko od razu przybiegło do funkcjonariusza i wskoczyło mu na ręce.