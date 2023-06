Ukradł przyczepę z koparką o wartości 80 tys. zł. Policjanci odzyskali mienie i zatrzymali sprawcę Data publikacji 21.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Boguszowa-Gorc zatrzymali 57-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież przyczepy wraz ze znajdującą się na niej koparką . Do przestępstwa doszło na terenie budowy drogi ekspertowej w okolicy Starych Bogaczowic. Wartość skradzionego mienia właściciel oszacował na 80 tysięcy złotych. Teraz za czyn, o który jest podejrzany, zatrzymany odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak ustalili policjanci, do zdarzenia doszło 16 czerwca bieżącego roku w Starych Bogaczowicach. Z terenu budowy drogi ekspresowej skradziono przyczepę wraz ze znajdującą się na niej koparką. Fakt kradzieży został jednak ujawniony przez pokrzywdzonego dopiero trzy dni później. Wartość skradzionego mienia właściciel oszacował na 80 tysięcy złotych.

Po przyjęciu zawiadomienia funkcjonariusze, którzy rozpoczęli czynności w tej sprawie, jeszcze tego samego dnia odzyskali skradzione mienie. Przyczepa z koparką została ujawniona przez mundurowych na terenach zielonym w pobliskiej miejscowości, w gminie Boguszów-Gorce. Kilka godzin później dalsza intensywna praca operacyjna policjantów z Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach doprowadziła do zatrzymania sprawcy kradzieży. Okazał się nim 57-letni pracownik firmy, do której należał skradziony sprzęt.

W toku dalszych czynności z podejrzanym mundurowi ustalili, jak doszło do przestępstwa. Sprawca poprosił znajomego, aby ten z terenu budowy przewiózł przyczepę z koparką do miejsca jego zamieszkania. Zapewnił go, że maszyna została mu pożyczona przez właściciela firmy do wykonania jego prywatnych prac.

Zatrzymany mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego wczoraj usłyszał zarzut kradzieży i przyznał się do jego popełnienia. W swoich wyjaśnieniach tłumaczył, że skradziony sprzęt miał mu służyć do pracy zarobkowej.

Teraz 57-latek za czyn, o który jest podejrzany, odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawiania wolności.