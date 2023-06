Akt oskarżenia za oszustwa w fikcyjnych sklepach internetowych Data publikacji 22.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Aktem oskarżenia wobec 14 osób zakończyło się śledztwo prowadzone przez CBŚP i Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. Śledczy zarzucają oskarżonym liczne oszustwa internetowe, pranie pieniędzy i popełnienie innych przestępstw. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że mogli w ten sposób wyłudzić 4,3 mln zł od 5500 pokrzywdzonych.

Kilkuletnie czynności w śledztwie doprowadziły do ustalenia sposobu działania i członków zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń policjantów z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wynika, że członkowie gangu za pośrednictwem 23 fikcyjnych sklepów internetowych oferowali nieistniejący sprzęt elektroniczny oraz AGD. Oferty były zamieszczane za pośrednictwem portali internetowych od 2016 roku do czerwca 2018 roku, kiedy to przeprowadzono pierwsze uderzenie w gang. Więcej o sprawie można przeczytać w materiale pt .: Mogli oszukać nawet 2700 osób.

Uzyskane z przestępstw pieniądze były „prane” za pośrednictwem rachunków bankowych założonych na osoby trzecie, tzw. słupy oraz na giełdach kryptowalut. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że oskarżeni mogli dopuścić się przestępstw na szkodę ponad 5500 pokrzywdzonych, a łączna wysokość szkody wyniosła prawie 4,3 miliona złotych. W wyniku intensywnych czynności procesowych w ramach śledztwa zabezpieczono ponad 920 tysięcy złotych, stanowiące dowód rzeczowy w sprawie.

Aktem oskarżenia objęto 14 osób, głównie mieszkańców Trójmiasta i okolic. Zarzuty dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw za pośrednictwem 23 fikcyjnych sklepów internetowych i prania pieniędzy pochodzących z tych przestępstw na rachunkach bankowych założonych na tzw. słupy oraz na giełdach kryptowalut. Oskarżonym zarzucono także posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Zarzuty dotyczą również posiadania treści pornograficznych, włamania na rachunek bankowy i kradzieży z niego środków, oszustw na szkodę operatorów telefonii komórkowych, jak i utrudniania czynności służbowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji.

Tego typu przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.