Szybsze i skuteczniejsze poszukiwania osób zaginionych - policjanci szkolili się w trudnych warunkach Data publikacji 22.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Żagańscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa i poszukiwania osób na trudnym, otwartym obszarze. Scenariusz zakładał, że 67-latek i jego 15-letnia wnuczka zaginęli w lesie i z uwagi na 30 stopniowy upał grozi im poważne niebezpieczeństwo. Mundurowi najpierw odbyli szkolenie teoretyczne, a później doskonalili swoje umiejętności w terenie.

We wtorek (20 czerwca) dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu otrzymał informację o zaginięciu w lesie 67–letniego mężczyzny i jego 15–letniej wnuczki. Do działań poszukiwawczych, które odbywały się przy 30 stopniowym upale, natychmiast przystąpili funkcjonariusze oraz ochotnicy z grupy poszukiwawczo–ratowniczej w Żarach. W akcji wykorzystano psy tropiące oraz drona. Dzięki sprawnie przeprowadzonym działania zaginieni zostali odnaleziony. Był to oczywiście scenariusz wspólnych ćwiczeń dowódczo–sztabowych pod kierownictwem Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu inspektora Marcina Sapuna.

Wtorkowe ćwiczenia rozpoczęły się od szkolenia teoretycznego w żagańskiej jednostce. Później uczestnicy przenieśli się do kompleksu leśnego na odcinku Żagań – Siodło. Tam utworzony został sztab, z którego kierowano poszukiwaniami. Uformowano kilka grup, które przeczesywały wyznaczony na mapie obszar lasu. Przedstawiciele służb podzielili się na 3–osobowe zespoły, by działać zgodnie z techniką tak zwanej „szybkiej trójki”. Celem przedsięwzięcia było podnoszenie kwalifikacji oraz wymiana doświadczeń. Ćwiczenia w terenie pozwoliły na doskonalenie umiejętności praktycznych w dziedzinie organizacji i prowadzenia akcji poszukiwawczych osób zaginionych oraz współdziałanie i koordynacja działań służb w przypadku wystąpienia podobnych sytuacji. Policjanci o każdej porze roku otrzymują zgłoszenia o osobach, które zaginęły, a poszukiwania prowadzone są o każdej porze roku, w dzień i w nocy, a także przy bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Doskonalenie sposobu działań w takich sytuacjach jest bardzo ważne, ponieważ tu zawsze liczy się czas. Uczestnicy szkolenia zgodnie przyznali, że dzięki zainscenizowaniu poszukiwań i przetestowaniu nowych rozwiązań technicznych w przyszłości jeszcze sprawniej, szybciej i skuteczniej będą mogli realizować powierzone w tym zakresie zadania.



młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

