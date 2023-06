Dzięki policjantom z Wilanowa i Konstancina-Jeziorny, 42-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, tamtejszy Sąd Rejonowy zastosował trzymiesięczny areszt wobec 42-letniego mężczyzny, który usiłował pozbawić życia swojego kolegę. Agresor nie tylko zranił go nożem w okolice klatki piersiowej i szyi, ale dodatkowo uderzał w głowę i kopał w różne części ciała. Dzięki szybkiej i dobrej współpracy policjantów z Konstancina-Jeziorny i Wilanowa sprawca przestępstwa został zatrzymany, a następnie doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.