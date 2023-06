Dzielnicowy pomógł seniorce Data publikacji 22.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy ze strzyżowskiej komendy udzielił pomocy kobiecie, która przewróciła się i leżała na przejściu dla pieszych. Szybkie działanie funkcjonariusza pomogło uratować życie 83-letniej mieszkanki Strzyżowa. Kobieta trafiła do szpitala.

Ratowanie życia i zdrowia jest priorytetem w codziennej służbie każdego policjanta. Starszy sierżant Sebastian Lasota jest dzielnicowym w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie. To policjant z dużą empatią i otwartym sercem na problemy drugiego człowieka.

We wtorek, starszy sierżant Sebastian Lasota podczas obchodu swojego rejonu służbowego zauważył leżącą na przejściu dla pieszych starszą kobietę, której pomocy udzielały dwie inne osoby. Kobieta miała widoczne otarcie naskórka na nosie, co mogło świadczyć, że uderzyła twarzą w betonowe podłoże. Była też ospała, nie miała siły, by wstać. Dzielnicowy natychmiast wezwał Zespół Ratownictwa Medycznego i monitorował czynności życiowe 83-letniej mieszkanki Strzyżowa.

Kontakt z kobietą był utrudniony, gdyż miała chwilowe utraty przytomności. Z informacji uzyskanych od świadków zdarzenia wynikało, że kobieta chciała zejść z przejścia dla pieszych, potknęła się o betonowy krawężnik i uderzyła w niego głową. Po przybyciu karetki pogotowia i zaopatrzeniu medycznym seniorka trafiła do szpitala.