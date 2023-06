Zaangażowanie uczniów klas o profilu policyjnym pozwoliło na ocalenie pamięci o naszym wspólnym poprzedniku w policyjnym mundurze Data publikacji 22.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 28 maja bieżącego roku na cmentarzu komunalnym w Kłodzku miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Uczniowie klas o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Ekonomiczno–Technicznych w Rakowicach Wielkich we współpracy z pracownikami Oddziału we Wrocławiu Instytut Pamięci Narodowej oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku dokonali symbolicznego przeniesienia ziemi z mogiły zbiorowej, w której spoczywał przodownik Policji Państwowej II RP Marcin Sondej, do miejsca pochówku Jego żony Antoniny Sondej. Ponadprzeciętne zaangażowane tych wyjątkowych, młodych ludzi pozwoliło na ocalenie pamięci o naszym wspólnym poprzedniku w policyjnym mundurze, którego grób uległ likwidacji.

Sylwetka przodownika PP Andrzeja Sondej została uhonorowana przez uczniów ZSET w Rakowicach Wielkich, w ramach tegorocznej edycji konkursu dla klas mundurowych pn . „Policjanci w służbie historii”. Konkurs ten jest współorganizowany przez Instytuty Pamięci Narodowej oraz Komendę Główną Policji, a patronat nad nim objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu postanowił wyróżnić patriotyczną postawę uczniów z Rakowic Wielkich oraz ich nauczyciela i opiekuna kom. w st. spocz. Wojciecha Czafurskiego. Na zaproszenie szefa dolnośląskiego garnizonu Policji nadinsp. Dariusza Wesołowskiego uczniowie klas mundurowych ZSET w Rakowicach Wielkich odwiedzili Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, gdzie zapoznali się z charakterystyką służby oraz wyposażeniem Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu oraz Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji i patrolowego KMP we Wrocławiu. Przedsięwzięcie koordynowali: Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji nadkom. Daniel Czarnecki oraz Pani Kamila Skłodowska z Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

Można powiedzieć, że wizyty uczniów w OPP we Wrocławiu stają się powoli tradycją. Po raz kolejny policjanci starali się pokazać swoim gościom, jak ciekawą i pełną wyzwań jest służba w Policji.

Patrząc na to, z jakim zaciekawieniem wsłuchiwali się w słowa naszych funkcjonariuszy, jesteśmy pewni, że z częścią tych ambitnych, młodych ludzi będziemy mieli okazję za jakiś czas pełnić służbę.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu