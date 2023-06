Bezpieczne Wakacje 2023 Data publikacji 23.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami wakacje, czyli czas podróży i wypoczynku. Wielu z nas w trakcie wakacji będzie podróżowało indywidualnie lub całymi rodzinami. Na drogach pojawi się więcej kierujących pojazdami, miłośników motocykli, rowerzystów, czy osób poruszających się na hulajnogach. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ale także policjantom pełniącym służbę na drogach przyświecać powinno jedno, wspólne hasło: „Bezpieczne Wakacje”.

Wakacje to upragniony czas relaksu, zabawy i aktywności, poprzedzony zazwyczaj daleką podróżą. Na drogach należy spodziewać się większej liczby pojazdów dlatego zapewnienie sprawnego i bezpiecznego dotarcia do celu będzie najważniejszym zadaniem służb działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypominamy, że policjanci będą zwracać uwagę, czy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegają przepisów, tj. stosują się do ograniczeń prędkości, korzystają z pasów bezpieczeństwa, właściwie przewożą dzieci w pojazdach. Sprawdzany będzie także stan trzeźwości kierujących i stan techniczny pojazdów.

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach podczas letniego wypoczynku jest priorytetem polskiej Policji.

Policjanci ruchu drogowego będą również kontrolować kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek oraz sprawdzać stan techniczny tych pojazdów.



Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało Wykaz punktów kontroli autobusów - wakacje 2023.

Pamiętajmy, aby w czasie podróży, jak również w trakcie letniego wypoczynku, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, kierować się zdrowym rozsądkiem i postępować w taki sposób, aby nie narażać nikogo na niebezpieczeństwo.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przez okres wakacji będzie prezentowało kolejną już odsłonę policyjnej mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, która będzie zamieszczona m.in. na stronach internetowych Policji. Każdy wypadek ze skutkiem śmiertelnym będzie oznaczony na interaktywnej mapie, podane zostaną statystyki dzienne oraz liczba wypadków od początku wakacji.

Policyjną akcję kolejny raz wspiera firma Screen Network S.A. , która na swoich ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych będzie emitowała aktualną mapę.



(Biuro Ruchu Drogowego KGP )