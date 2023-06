Ranny bocian trafił pod opiekę lekarzy Data publikacji 22.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Jabłonce, w powiecie nowotarskim, pomogli rannemu bocianowi, którego zauważył kierowca jadący drogą krajową nr 7. Ptak ze złamaną nogą trafił pod opiekę lekarza weterynarii i otrzymał fachową pomoc, a następnie do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, gdzie będzie wracał do zdrowia.

We wtorek rano (20.06.2023), mężczyzna jadący samochodem krajową „siódemką” zauważył na poboczu leżącego bociana. Okazało się, że ptak był ranny i miał problem z podniesieniem. Kierowca był obcokrajowcem i nie bardzo wiedział, co ma dalej zrobić. Widząc, że bocian cierpi, zatrzymał jadący w kierunku miejscowości Chyżne radiowóz, którym jechali policjanci z Komisariatu Policji w Jabłonce. Funkcjonariusze od razu ruszyli z pomocą rannemu bocianowi. Ostrożnie przenieśli ptaka do radiowozu i przetransportowali do Jabłonki, gdzie przekazali lekarzowi weterynarii. Bocian miał dużo szczęścia, bo trafił w ręce lekarza, który pomaga dzikim zwierzętom i udziela im pierwszej pomocy. Okazało się, że ptak miał otwarte złamanie nogi. Po udzieleniu pomocy i zaopatrzeniu ran został przekazany pracownikom Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, gdzie będzie wracał do zdrowia.

Policjanci podczas codziennej służby dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a gdy potrzeba niosą pomoc tym, którzy jej potrzebują. Bywają sytuacje jak ta, że interweniują i pomagają nie tylko w ludzkiej sprawie. Gdy trzeba ruszą z pomocą każdemu żywemu stworzeniu.