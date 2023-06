Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Data publikacji 22.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 30 muzyków, którzy codziennie szkolą swój warsztat repertuarowy pod okiem kapelmistrza orkiestry podinsp. Adama Witiwa i tamburmajora st. sierż. Pawła Nierody, to obecny skład Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Są wśród nich zarówno policjanci, jak i pracownicy Policji z wieloletnim doświadczeniem muzycznym. Grają na 9 rodzajach instrumentów dętych oraz perkusyjnych, biorąc udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych. Wydarzenia te odbywają się w kraju i poza jego granicami, a jest ich niejednokrotnie nawet 100 w każdym roku.

Początki Naszej Orkiestry sięgają roku 1974, a jej założycielem i kapelmistrzem do roku 2002, był podinsp. Tadeusz Mroczek. Po zmianach 1990 roku, tradycje oraz zadania kontynuuje do dziś, jako Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku swojego istnienia zaznaczała ona swoją obecność w trakcie licznych wystąpień w kraju i poza jego granicami. Charakter imprez, w których uczestniczyli muzycy można uznać za naprawdę imponujący.

Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, oprócz swojej głównej działalności prowadzi również zajęcia o charakterze prewencyjno-edukacyjnym, organizując od wielu lat koncerty dla dzieci i młodzieży. Wydarzenia te łączą się niejednokrotnie z lekcjami muzyki, podczas których słuchacze zapoznają się z budową instrumentów, ich brzmieniem oraz z repertuarem Orkiestry. Takie wydarzenia są bardzo często dla wielu osób, pierwszym kontaktem z orkiestrą dętą, instrumentami, na których grają artyści oraz różnorodnymi formami muzycznymi.

Do doniosłych momentów jej działalności, należy bez wątpienia udział w Pielgrzymce Wojska i Policji, podczas której zaprezentowała się muzycznie przed papieżem Janem Pawłem II oraz wzięła udział w uroczystej mszy świętej na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Monte Cassino. Wydarzenia te miały miejsce w listopadzie 2000 roku.

Warty podkreślenia jest także fakt, że muzycy z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, nie tylko występują, ale również organizują duże imprezy muzyczne. W 2009 roku byli gospodarzami I Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr i Chórów Policyjnych, który odbył się na terenie Wrocławia. Występowali też na wielu prestiżowych uroczystościach, takich jak:

Centralne Obchody Święta Policji w Warszawie,

Międzynarodowe Festiwale Orkiestr Policyjnych i Wojskowych m.in. w Niemczech, Danii, Szwajcarii, Holandii i Francji,

uroczystościach państwowych organizowanych na nie tylko na terenie Dolnego Śląska, ale również całej Polski.

Muzycy grali także wielokrotnie dla mieszkańców regionu, podczas różnego rodzaju imprez okolicznościowych: festiwali, festynów, czy akcji charytatywnych, w tym także w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz koncertów dla podopiecznych wrocławskiego Przylądka Nadziei.

Orkiestra występuje średnio ponad 100 razy w roku i każdy jej koncert cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Wydarzenia te zawsze kończą się gorącymi oklaskami, które stają się bezpośrednią nagrodą za ich wysokiej klasy kunszt muzyczny.

Wyrazem uznania dla działalności muzyków było m.in. przyznanie Orkiestrze przez Ministra Spraw Wewnętrznych, nagrody I. stopnia za całokształt działalności artystycznej. W 20. rocznicę powstania otrzymała ona od Ministra Kultury i Sztuki dyplom honorowy za aktywny udział w życiu kulturalnym miasta i regionu, a także ks. kard. Henryk Gulbinowicz nagrodził ją medalem stulecia Salezjanów w Polsce.

Orkiestra ma w swoim dorobku aż 4 płyty ze swoją twórczością, która skupia się na muzyce marszowej oraz rozrywkowej. Ostatnia z nich została wydana w 2014 roku, z okazji 40-lecia Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Obecnie kapelmistrzem orkiestry jest podinsp. Adam Witiw, a tamburmajorem st. sierż. Paweł Nieroda. Aktualnie w orkiestrze na 9 rodzajach instrumentów dętych oraz perkusyjnych gra 30 doświadczonych muzyków, którzy codziennie szkolą swój warsztat repertuarowy. Są wśród nich zarówno policjanci, jak i pracownicy Policji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z repertuarem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podczas wielu przedsięwzięć, które uświetniają swoją obecnością.

