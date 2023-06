Policjanci pomogli kobiecie, która leżała na chodniku

Służba w Policji to nieustająca gotowość do niesienia pomocy ludziom, znajdującym się w potrzebie. Policjanci z Grójca pomogli kobiecie, która leżała na chodniku. Udzielili jej pierwszej pomocy i byli przy niej do czasu przyjazdu karetki pogotowia.