Ponad 2 kilogramy narkotyków zabezpieczyli policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej

Data publikacji 23.06.2023

Na 3 miesiące do aresztu trafił bydgoszczanin zatrzymany przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. 32-latek posiadał znaczną ilość narkotyków. Ponadto policjanci udowodnili mu również handel tego rodzaju środkami. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zaczęło się od ustaleń policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, z których wynikało, że 32-letni bydgoszczanin ma posiadać znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych. W miniony poniedziałek (19.06.2023) mundurowi postanowili to sprawdzić i pojechali na Osiedle Leśne w Bydgoszczy, gdzie zauważyli podejrzewanego mężczyznę wjeżdżającego samochodem na teren kompleksu garaży. Chwilę później go zatrzymali.

Następnie policjanci sprawdzili garaż użytkowany przez podejrzewanego. Ujawnili tam foliowe opakowania z suszem roślinnym, pastą oraz białym proszkiem. Zabezpieczyli łącznie ponad kilogram marihuany (co potwierdziły wstępne testy), ponad 870 gramów amfetaminy, ponad 60 gramów kokainy oraz wagę elektroniczną. Ponadto podczas przeszukania miejsca zamieszkania 32-latka funkcjonariusze znaleźli kolejne zabronione środki: ponad 20 gramów suszu roślinnego i żelków z zawartością THC oraz gotówkę w kwocie ponad 16 tysięcy złotych.

Łącznie bydgoscy policjanci, zwalczający przestępczość narkotykową, zabezpieczyli ponad 2 kilogramy środków odurzających i substancji psychotropowych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz udzielania tego rodzaju środków innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

W środę (21.06.2023) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy aresztował bydgoszczanina na 3 miesiące.