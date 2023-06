Cztery osoby zatrzymane za oszustwo z kryptowalutami w tle Data publikacji 23.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mimo wielowątkowości sprawy i przekonania sprawców, że uknuli plan doskonały, policjanci z ursynowskiego wydziału kryminalnego rozwikłali zagadkę oszustwa przy zakupie luksusowych zegarków. Dwóch pokrzywdzonych oszacowało wartość poniesionych strat na ponad 37 200 złotych. Czterech zatrzymanych sprawców, którzy działali wspólnie i w porozumieniu, usłyszeli zarzuty oszustwa, a jeden dodatkowo, posiadania środków odurzających. Grozi im do 8 lat więzienia.

Sprawa dokonanego oszustwa przy zakupie luksusowego zegarka o wartości 19700 złotych ujrzała światło dzienne, kiedy 38-letni pokrzywdzony powiadomił ursynowskich mundurowych, że padł ofiarą oszusta.

Poinformował, iż na jednym z portali ogłoszeniowych wystawił do sprzedaży luksusowy nadgarstkowy zegarek. Po chwili na ogłoszenie zareagował mężczyzna, który wyraził chęć zakupu przedmiotu, jednakże chciał zapłacić za przedmiot przy użyciu waluty cyfrowej Bitcoin. Sprzedający wyraził zgodę na taką formę zapłaty. Po kilku dniach w umówionym miejscu mężczyźni spotkali się, aby sfinalizować transakcję.

W momencie, kiedy kupujący obejrzał zegarek, przymierzył go na własny nadgarstek i wyraził aprobatę zakupu, miał dokonać zapłaty zgodnie z ustaloną formą. Jak się później okazało, za pomocą wygenerowanego fałszywego kodu QR, przekazał rzekomo zapłatę za kupowany towar w formie kryptowaluty o wskazanej wartości na portfel pokrzywdzonego, jednak w rzeczywistości żadnej opłaty nie dokonał. Takim zachowaniem doprowadził do celowego, działania mającego na celu osiągnięcie dla siebie korzyści finansowej.

Mundurowi przeanalizowali sposób działania sprawcy, przejrzeli zapisy z kamer monitoringu, a następnie w wyniku szeroko zakrojonych działań ustalili i zatrzymali 19-letniego mężczyznę, podejrzanego o dokonanie oszustwa. W trakcie czynności okazało się, iż w podobny sposób, tego samego dnia, inny mieszkaniec Wilanowa również padł ofiarą oszustwa. Stracił wówczas zegarek o wartości 17 500 złotych.

W wyniku przeszukania miejsca zamieszkania 19-latka ujawniono dodatkowo środki odurzające w postaci mefedronu oraz suszu roślinnego.