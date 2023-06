Uważaj na internetowych oszustów. Działają bez żadnych skrupułów. Kobieta straciła 30 tysięcy złotych Data publikacji 23.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci otrzymują kolejne zgłoszenia od oszukanych osób. Tym razem 30 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu strzelecko-drezdeneckiego, do której oszuści wysłali fałszywą wiadomość o treści: „Hej Mamo to mój numer, zapisz go. Rozbił mi się telefon i moja karta sim z numerem nie działa. Napisz do mnie”. Mimo że kobieta we wskazany link nie kliknęła, to poprzez dalszą korespondencję uwierzyła w fałszywą historię i przekazała oszustom oszczędności.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich otrzymali kolejne zgłoszenia od osób, które padły ofiarą internetowych oszustów. Sprawcy, wykorzystując łatwowierność i brak ostrożności jednej z kobiet wzbogacili się jej kosztem o 30 tysięcy złotych. W ostatnim czasie działania przestępców są szczególnie intensywne. Właściwie każdego dnia do policjantów zgłaszają się pokrzywdzeni, którzy stali się ofiarami naciągaczy. Warto pamiętać, że sprawców takich przestępstw bardzo trudno jest namierzyć i odzyskać utracone pieniędzy, bo oszuści często działają spoza granic naszego kraju.

Najczęściej działanie przestępców polega na skontaktowaniu się z pokrzywdzoną osobą poprzez popularną aplikację zainstalowaną w telefonie. W ostatnim czasie często są to wiadomości o treści: „Hej Mamo to mój numer, zapisz go. Rozbił mi się telefon i moja karta sim z numerem nie działa. Napisz do mnie”.