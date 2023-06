Nietrzeźwy przewoził dwójkę dzieci – został zatrzymany, dzięki reakcji policjanta będącego poza służbą Data publikacji 23.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu wolnym od służby kamiennogórski policjant st. post. Radosław Zarzecki pomógł zatrzymać nietrzeźwego kierującego. Dzięki informacjom, które przekazywał on swoim kolegom w służbie, funkcjonariusze zatrzymali 28-latka, który jak się okazało, w organizmie miał 2,5 promila alkoholu i w takim stanie przewoził w samochodzie bez odpowiedniego zabezpieczenia dwójkę dzieci. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i po wytrzeźwieniu będzie musiał się zmierzyć z konsekwencjami swojego skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania.

Policjanci każdego dnia pełniąc służbę, dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i strzegą porządku publicznego. Jednak nawet w dniu wolnym pamiętają o składanym na początku policyjnej drogi ślubowaniu.

Starszy posterunkowy Radosław Zarzecki funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, w czwartek (22.06.2023) po godzinie 13:00, zauważył kierującego, co do którego miał podejrzenie, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Mundurowy wiedział, że mężczyzna stracił wcześniej prawo jazdy za to samo przestępstwo.

Kamiennogórski funkcjonariusz kontynuował jazdę za 28-latkiem, jednocześnie informując swoich kolegów będących w służbie o swoich podejrzeniach. Policjanci dzięki tym informacjom zatrzymali kierującego, który jak się okazało, w organizmie miał 2,5 promila alkoholu! Co więcej, mężczyzna w takim stanie przewoził w samochodzie dwójkę dzieci, które podróżowały bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Kamiennogórzanin trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwieje, będzie musiał się zmierzyć z konsekwencjami swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

Policjanci ponownie ostrzegają — kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu to ogromne zagrożenie na drodze. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy wsiadać za kierownicę po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu!