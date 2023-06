Dzięki policjantowi porzucony piesek trafił do schroniska

Policjant z gdyńskiej drogówki, w wolnym czasie od pracy zauważył pieska, który prawdopodobnie został porzucony przez właściciela. Z uwagi na wysoką temperaturę mundurowy zaopiekował się psiakiem, a następnie zadzwonił po funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy przewieźli czworonoga do schroniska dla zwierząt. Teraz policjant śledzi losy pieska i chce zabrać go do swojego domu, o ile w najbliższym czasie nie znajdzie się jego właściciel.