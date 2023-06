Krynica Zdrój. Policjanci dbają o bezpieczeństwo podczas Igrzysk Europejskich Data publikacji 23.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 21 czerwca br. w Krakowie oficjalnie zainaugurowano III Igrzyska Europejskie. Zawodnicy będą rywalizować w obiektach sportowych na terenie 13 miast, w tym w Krynicy-Zdroju. Dzisiaj na Sądecczyźnie pierwsze rozgrywki w ramach Igrzysk Europejskich.

W dniach od 23 do 26 czerwca br. krynickiej w Hali Lodowej będą odbywać się zawody w taekwondo, a 1 lipca br. w judo, natomiast 25 czerwca br. na Górze Parkowej współzawodniczyć będą kolarze górscy. W ramach policyjnej operacji związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa sportowcom, gościom, kibicom i mieszkańcom, sądeccy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z Krakowa, Opola i Łodzi zadbają w tym czasie o bezpieczeństwo, zarówno na terenie uzdrowiska, jak na trasach dojazdowych do Krynicy-Zdroju. Patrole policjantów pionu prewencji będą pojawiać się w rejonie obiektów sportowych i innymi miejsc, gdzie będą gromadzić się kibice. Policjanci będą zwracać uwagę na ład i porządek publiczny, a także przeciwdziałać naruszeniom prawa, np. kradzieżom kieszonkowym czy innym przestępstwom. Działania w tym zakresie będą prowadzić także policjanci operacyjni. Z kolei funkcjonariusze ruchu drogowego będą monitorować sytuację na trasach dojazdowych do Krynicy-Zdroju, a ich zadaniem będzie upłynnianie ruchu i kierowanie na objazdy w razie utrudnień komunikacyjnych.

Przypominamy, że podczas trwania Igrzysk zostały wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu w Krynicy-Zdroju:

1. Hala Lodowa

W dniach 21 czerwca 2023 – 1 lipca 2023 roku:

zamknięcie dla ruchu ogólnego drogi dojazdowej wzdłuż Hali Lodowej;

wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Dąbrowskiego od strony ul. Piłsudskiego.

2. Góra Parkowa

W dniach 23 czerwca 2023 – 25 czerwca 2023 roku:

zamknięcie dla ruchu ogólnego drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych na Górze Parkowej od strony ul. Źródlanej;

zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Słonecznej;

wyłączenie parkowania w zatoce parkingowej na ul. Ebersa.

Prosimy stosować się do poleceń policjantów i służb porządkowych w obiektach sportowych.