Praca za granicą – zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Zbliża się okres wakacji. Wiele osób decyduje się w tym czasie na wyjazdy zagraniczne w celu podjęcia sezonowej pracy zarobkowej. Dlatego warto zwrócić uwagę na związane z tym zagrożenia. Planując taki rodzaj zarobkowania, należy pamiętać, że jako pracownikom za granicą, przysługują nam pewne prawa i obowiązki. Zdarzają się, niestety, przypadki nieetycznych lub niezgodnych z prawem zachowań pracodawców, takie jak zmuszanie pracownika do pracy ponad jego siły, niegodziwe wynagrodzenie, czy warunki zakwaterowania. Dlatego też do takiego wyjazdu zarobkowego należy się dobrze przygotować i wiedzieć, jak nie stać się ofiarą takich sytuacji i gdzie szukać pomocy, gdy nas one spotkają.