Wyjeżdżasz na wakacyjny wypoczynek? Pamiętaj, aby zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie! Włamania w prosty sposób da się uniknąć…

Funkcjonariusze analizując zgłoszenia dotyczące włamań do naszych domostw, już na początku zauważają, że niejednokrotnie tego typu sytuacji można byłoby uniknąć. Jak? Stosując się m. in. do kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ponieważ dom lub mieszkanie, w którym gromadzony jest dorobek z wielu lat naszej pracy, stanowi łakomy kąsek dla złodziei, trzeba zrobić wszystko, aby do minimum ograniczyć włamania do domów i kradzież naszej własności z mieszkań. Policjanci stale prowadzą różnego rodzaju działania operacyjne i akcje prewencyjne, które mają na celu ograniczenie tego typu zdarzeń, ale dużo też zależy od nas samych. Przeczytaj tekst poniżej, a dowiesz się więcej…