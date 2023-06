Wakacyjne ABC bezpieczeństwa Data publikacji 23.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wakacje to czas radości i zabawy, a także zasłużonego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Lipiec i sierpień to miesiące licznych wyjazdów, wypoczynku na łonie natury, w górach i nad wodą. Bez względu na to, gdzie i z kim planujemy spędzić ten wakacyjny okres, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich.

Planując wakacyjny wyjazd

bądźmy ostrożni korzystając z internetowych ofert wakacyjnego wypoczynku. Zwróćmy szczególną uwagę na tanie oferty, które mogą być zamieszczane przez oszustów oferujących nieistniejące miejsca noclegowe;

nie wpłacajmy zaliczek za pobyt bez sprawdzenia opinii o obiekcie oraz upewnienia się, że takie miejsce rzeczywiście istnieje;

bezwzględnie sprawdźmy organizatorów i obiekty oferujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Można to zrobić w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki www.wypoczynek.mein.gov.pl.

Bezpieczeństwo w podróży

planując podróż samochodem, sprawdźmy przed wyjazdem jego stan techniczny, ustawienie świateł i wyposażenie;

warto zaplanować wcześniej trasę i pomyśleć o drogach alternatywnych, w sytuacji zdarzenia drogowego czy innych utrudnień w ruchu;

przed podróżą zadbajmy o wypoczynek kierującego oraz przerwy w drodze do celu;

jadąc na wakacje środkami komunikacji zbiorowej, zachowajmy szczególną ostrożność w miejscach występowania dużego tłoku, np.: na dworcach kolejowych, lotniskach, w pociągach i autobusach;

podróżując zbiorczym transportem, cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty trzymajmy przy sobie. Bądźmy ostrożni w kontaktach z nieznanymi osobami, nie przyjmujmy od nich żadnych poczęstunków.

Bezpieczeństwo naszego domu/mieszkania

przed wyjazdem sprawdźmy, czy wszystkie drzwi i okna (również piwniczne i dachowe) zostały zamknięte;

pamiętajmy o zabezpieczeniu garażu i pomieszczeń gospodarczych oraz zakręceniu zaworów z wodą i gazem;

rozważmy zdeponowanie wartościowych przedmiotów, np. biżuterii, w skrytce bankowej;

jeśli posiadamy, włączmy alarmy i czujniki ruchu;

poprośmy o czujność sąsiada. Zostawmy mu numer telefonu, aby mógł się z nami skontaktować w razie potrzeby. Zwróćmy się z prośbą o opróżnianie podczas naszej nieobecności skrzynki pocztowej czy włączanie w pomieszczeniach światła, aby pozorować obecność domowników.

Wypoczynek za granicą

planując wyjazd za granicę, jak najwięcej dowiedzmy o kraju, do którego się wybieramy, poznajmy obowiązujące w nim prawo i lokalne zwyczaje;

sprawdźmy, jakie dokumenty będą nam potrzebne przy przekraczaniu poszczególnych granic i gdzie znajdują się polskie placówki dyplomatyczno-konsularne;

przydatne informacje znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

warto pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka;

zostawmy naszym bliskim informacje o miejscu pobytu za granicą oraz ustalmy sposób kontaktu.

W górach i nad wodą

spędzając czas w górach lub nad wodą korzystajmy jedynie z wyznaczonych szlaków oraz strzeżonych kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli, a rodzaj aktywności dostosujmy do swoich umiejętności i możliwości psychofizycznych;

przed wyruszeniem na górski szlak, zapoznajmy się z aktualnymi warunkami i prognozą pogody. Zadbajmy o odpowiednie ubranie, obuwie i wyposażenie (np. prowiant i napoje, mapę i kompas, latarkę, podręczną apteczkę oraz telefon komórkowy z naładowaną baterią i zapisanymi numerami alarmowymi);

korzystając z kąpieliska, zwracajmy uwagę na znaki i tablice informacyjne. Przestrzegajmy jego regulaminu i stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika;

bezwzględnie nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu, ani też po wytężonym wysiłku fizycznym lub bezpośrednio po posiłku;

korzystajmy tylko ze sprawnego i właściwie wyposażonego (np. w kamizelki ratunkowe) sprzętu pływającego. Zwracajmy szczególną uwagę na bawiące się na brzegu dzieci;

planując wypoczynek nad wodą, warto zapoznać się z poradami na stronie policyjnej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

szczególną troską otoczmy w tym czasie nasze dzieci i młodzież, która, mając dużo wolnego czasu, a także różne pokusy, jest narażona na liczne niebezpieczeństwa;

rozmawiajmy z dziećmi o zasadach bezpiecznego zachowania, dostosowując przekaz do charakteru miejsca, gdzie będzie spędzać wakacje (las, woda, góry, miejsce zamieszkania). Uczulmy na zagrożenia płynące z kontaktu z obcą osobą, sięgania po substancje psychoaktywne, czy zawierania nowych znajomości w sieci;

zwracajmy szczególną uwagę na czas i sposób korzystania z urządzeń elektronicznych przez naszych milusińskich, rozmawiajmy z dziećmi o cyberzagrożeniach, w tym bezwzględnej zasadzie niepodawania w sieci swoich danych osobowych, adresu zamieszkania, numeru telefonu.

Bezpieczeństwo podczas rolniczych prac polowych

podczas trwania prac rolniczych w polu, dbajmy o to, by dzieci bawiły się w odpowiedniej odległości od niebezpiecznych sprzętów i narzędzi.

nie pozwalajmy młodzieży na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych, czy w ogrodzie, zwłaszcza z użyciem ciężkich maszyn rolniczych.

Zadbajmy o to, aby nasz wypoczynek wakacyjny, czy to nad wodą, czy w górach, czy w naszym miejscu zamieszkania, był bezpieczny i abyśmy pełni wrażeń mogli wrócić do swoich obowiązków.