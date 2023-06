Zatrzymani za treści pedofilskie Data publikacji 27.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Chełmscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na terenie kraju pięciu mężczyzn. Wszyscy posiadali pornografię dziecięcą, dodatkowo tymczasowo aresztowany 26-latek także treści pornograficzne z udziałem zwierząt. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Chełmie.

Do pierwszego zatrzymania doszło w lutym 2022 roku w Chełmie. Wtedy to w mieszkaniu 29-latka policjanci zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i nośniki pamięci, na których ujawnili treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Na jego trop wpadli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. W tej sprawie wszczęte zostało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie.

Opinie biegłych i zabezpieczone dane teleinformatyczne pozwoliły na wytypowanie kolejnych osób uczestniczących w tym procederze. W ubiegłym tygodniu policjanci kryminalni z chełmskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na terenie kraju kolejnych pięciu mężczyzn w wieku od 20 do 26 lat, mieszkańców województwa lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i śląskiego. W miejscu ich zamieszkania zabezpieczyli komputery, laptopy, telefony komórkowe i inne nośniki pamięci.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty posiadania plików multimedialnych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Jeden z nich, 26-latek, jest ponadto podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz zwierząt. Wobec trzech, w wieku od 20 do 22 lat, prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Kolejni dwaj - 25 i 26-latek - zostali doprowadzeni do sądu, gdzie wobec starszego z nich Sąd Rejonowy w Chełmie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.