Ktoś proponuje Ci łatwy i szybki zysk? Uważaj! To najprawdopodobniej oszuści! Data publikacji 27.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci ostrzegają przed próbami oszustw i zalecają szczególną ostrożność przy inwestowaniu środków za pośrednictwem giełd internetowych, na rynkach kryptowalut czy podczas zakupu akcji różnych firm poprzez serwisy internetowe. Wałbrzyscy funkcjonariusze prowadzą obecnie postępowania w kierunku oszustwa na szkodę 70-letniej wałbrzyszanki i 50-letniego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego, którzy za sprawą „atrakcyjnej inwestycji” na giełdzie stracili łącznie kilkanaście tysięcy złotych.

26 czerwca bieżącego roku do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie o oszustwie na jej szkodę. 70-letnia mieszkanka Wałbrzycha na jednym z portali społecznościowych zauważyła ofertę o możliwości zarobienia pieniędzy poprzez inwestycję środków za pośrednictwem giełdy internetowej. Kobieta wpisała swój numer telefonu i jeszcze tego samego dnia zadzwonił do niej mężczyzna, który podał się za informatyka. Pokrzywdzona z jego pomocą zainstalowała program, przy pomocy którego rozmówca przejął kontrolę nad jej komputerem. W ten sposób oszust uzyskał dostęp do konta bankowego kobiety i wypłacił znajdujące się na nim pieniądze. W wyniku tego procederu 70-latka zamiast zarobić, straciła ponad 9 tysięcy złotych.

W tym samym dniu do Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach zgłosił się 50-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego, który również padł ofiarą oszustów. W tym przypadku sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Mężczyzna skuszony szybkim zarobkiem kliknął w link, który wyświetlił się na jednym z portali społecznościowych. Nie zdawał sobie sprawy, że w tym momencie przestępczy proceder ruszył. Natychmiast skontaktował się z nim mężczyzna podający się za doradcę finansowego, który powiedział, że jeśli chce zarobić szybko duże pieniądze na giełdzie, musi zacząć inwestować. 50-latek za pomocą spreparowanej strony internetowej wpłacił na podane konto 1500 złotych. Pokrzywdzony widząc, jak pieniądze podwajają swoją wartość, w kolejnej rozmowie z doradcą przystał na jego propozycje i dokonał kolejnej wpłaty w wysokości 2 tysięcy dolarów, w celu uzyskania większego zysku. Gdy 50-latek chciał wypłacić rzekomo zarobione pieniądze, pojawiły się problemy. Strona przestała działać, kontakt z doradcą się urwał, a mężczyzna finalnie stracił ponad 10 tysięcy złotych.

Kolejny raz apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożność, nieotwieranie linków, które zachęcają do inwestycji gwarantujących w szybkim czasie osiągnięcie dużych zysków. Policja przestrzega przed instalowaniem programów, za pomocą których oszuści przejmują kontrolę nad naszymi mobilnymi urządzeniami. Nie należy nikomu udostępniać danych służących do logowania do bankowości elektronicznej i mobilnej czy też danych wrażliwych dotyczących kart płatniczych.

Związek Banków Polskich rekomenduje sprawdzenie listy alertów Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie publikowane są informacje o nieuczciwych podmiotach, które oferując „atrakcyjne inwestycje, próbują pozbawić nas naszych oszczędności.