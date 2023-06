Nie niszcz sobie i swojej rodzinie wymarzonych wakacji! Jedź bezpiecznie i z rozwagą, aby Twój wyjazd nie zakończył się tragicznie Data publikacji 27.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu rozpoczęły się wyczekiwane przez wielu wakacje. Upragniony urlop przed Tobą, a może w wakacyjną podróż ruszają Twoi bliscy? Jeśli chcesz, aby długo wyczekiwane wczasy były udane i pozostawiły mnóstwo niezapomnianych wrażeń, musisz BEZPIECZNIE dojechać i wrócić z miejsca wypoczynku. Codzienna, ciężka praca dolnośląskich policjantów, którzy piętnują agresywne zachowania na drodze, nie przyniesie rezultatów, jeśli kierowcy nie przygotują się w odpowiedni sposób do podróży.

Wreszcie rozpoczęły się wakacje. Na drogach Dolnego Śląska już widoczny jest wzmożony ruch pojazdów. Do osób wyjeżdżających na urlop dołączą za chwilę dzieci, które wyruszać będą na kolonie i obozy. Niestety większa ilość przemieszczających się samochodów w połączeniu z pośpiechem towarzyszącym letnim wyjazdom, prowadzi do zwiększenia się ilości zdarzeń drogowych.

Dolnośląscy policjanci podejmują szereg działań w celu wyeliminowania tych zachowań kierowców, które są główną przyczyną wypadków. Jednak bardzo wiele elementów mających wpływ na bezpieczeństwo podróży zależy od nas samych. To na kierowcy ciążą liczne obowiązki, których wypełnienie pozwala uniknąć części niebezpieczeństw czyhających na drodze. By bezpiecznie dojechać na miejsce wypoczynku i wrócić później do domu, musimy pamiętać o podstawowych zasadach obowiązujących wszystkich uczestników ruchu drogowego :

należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego (stosować się do ograniczeń prędkości, dostosować styl jazdy do warunków panujących na drodze),

przed każdą podróżą należy sprawdzić stan techniczny pojazdu (między innymi sprawność układu hamulcowego, poziom płynów eksploatacyjnych),

koniecznie trzeba zadbać o bezpieczeństwo pasażerów, w szczególności dzieci,

przed wyjazdem należy zwrócić uwagę na swój stan psychofizyczny (kierowca powinien być wypoczęty i bezwzględnie TRZEŹWY).

Stosując się do powyższych wskazówek, zwiększamy szansę na to, iż nasza podróż przebiegnie bez przykrych niespodzianek.

Należy zaznaczyć, że ci kierowcy, którzy będą łamać przepisy oraz ryzykować życiem i zdrowiem innych uczestników ruchu drogowego, spotkają się ze stanowczą reakcją dolnośląskich policjantów. Podczas wakacji funkcjonariusze będą prowadzić wzmożone kontrole na głównych ciągach komunikacyjnych, zwłaszcza pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Na tych najbardziej agresywnych kierowców, których zachowania na drodze są najbardziej niebezpieczne, szczególną uwagę będą zwracać mundurowi ze SPEED-a, wyposażeni w szybkie nieoznakowane radiowozy. Do działań skierowany zostanie cały dostępny sprzęt, łącznie z policyjnymi dronami, które z powietrza obserwować będą ruch na naszych drogach, wyłapując tych uczestników ruchu drogowego, którzy ignorują obowiązujące przepisy.