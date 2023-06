Ćwiczenia w Kąkolewie Data publikacji 27.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 400 policjantek i policjantów szkoliło się w Kąkolewie. To Oddział Prewencji Policji, który na co dzień patroluje ulice Poznania. Dbają też o bezpieczeństwo w trakcie meczów piłkarskich lub innych imprez masowych. Ćwiczenia to nieodzowny element podnoszenia kwalifikacji. W ćwiczeniach brali udział również policjanci z nieetatowego Zespołu Antykonfliktowego Policji.

Na lotnisku w okolicach Grodziska Wielkopolskiego, dzięki uprzejmości Politechniki Poznańskiej oraz Aeroklubu Poznańskiego 22 czerwca br. szkolili się policjanci i policjantki Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. To oni na co dzień patrolują ulice miasta. Szczególnym zadaniem oddziałów jest zabezpieczenie imprez masowych takich jak np. mecze piłkarskie. Towarzyszyli im policjanci z Zespołu Antykonfliktowego Policji, którzy regularnie współpracują z Oddziałem Prewencji Policji podczas rożnego rodzaju zabezpieczeń. Była to okazja to przećwiczenia różnych wariantów podczas działań. Wszystko po to, by w trakcie prawdziwych akcji, każdy znał swoje zadania.

W tego typu działaniach wykorzystuje się również psy, konie, środki chemiczne, armatkę wodną czy też broń gładkolufową. Policja porusza się w oddziałach zwartych. Wszystkie te elementy były doskonalone. Najpierw poszczególne zespoły (przewodnicy psów, jeźdźcy, operatorzy armatki wodnej, strzelcy i pojedyncze kompanie) ćwiczyli indywidualnie, a następnie trenowali wspólnie. W sumie 400 policjantek i policjantów. Koordynacja i zgranie takiej ilości ludzi wymaga precyzji i dobrego przygotowania. Stąd tego typu ćwiczenia.