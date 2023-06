Policjanci nie dopuścili do „ustawki” pseudokibiców Data publikacji 28.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci na bieżąco monitorują wszelkie sygnały na temat aktywności grup powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców, w tym te pochodzące od przypadkowych i anonimowych osób. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, we współpracy z podkarpackimi funkcjonariuszami oraz policjantami z Pruszcza Gdańskiego i Gdyni nie dopuścili do „ustawki” pomiędzy pseudokibicami pomorskiej i podkarpackiej drużyny.

W minioną sobotę (24.06.2023) na terenie powiatu gdańskiego w miejscowości Żukczyn według zgromadzonych przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Komendą Miejską Policji w Rzeszowie, Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim oraz Komendą Miejską Policji w Gdyni informacji, miało dojść do fizycznego starcia pomiędzy grupami pseudokibiców z Gdyni i Rzeszowa, którzy chcieli przekonać się, która z nich jest silniejsza.

Dzięki podjętym przez policjantów czynnościom i działaniom, ale także precyzyjnie pozyskanej wiedzy operacyjnej na temat środowisk osób powiązanych z pseudokibicami zapobiegli tzw. ustawce. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców ustalili miejsce, w którym nocowali pseudokibice rzeszowskiego klubu piłkarskiego przed planowaną konfrontacją, a następnie ich wylegitymowali i sprawdzili bagaże, w których znajdował się sprzęt sportowy w tym rękawice bokserskie i ochraniacze na szczęki. Funkcjonariusze ustalili także wszystkie samochody, którymi przyjechali pseudokibice z Rzeszowa tak, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas ich przemieszczania się po terenie województwa pomorskiego.

Ponadto w Gdyni policjanci skontrolowali trzy pojazdy, którymi przemieszczali się członkowie jednego z trójmiejskich klubów piłkarskich. Podjęte przez funkcjonariuszy działania doprowadziły do rezygnacji obu grup z przeprowadzenia „ustawki”, a pseudokibice z Rzeszowa pod nadzorem Policji opuścili województwo pomorskie i wrócili do województwa podkarpackiego.