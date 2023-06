Wyłudził blisko 50 tysięcy złotych. 23-letni oszust zatrzymany przez słupskich policjantów Data publikacji 28.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 23-letniego mężczyznę, działającego metodą „na zagrożone oszczędności”. Mężczyzna, który wyłudził w ten sposób blisko 50 tysięcy złotych usłyszał zarzuty oszustwa oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 1 miesiąca.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją skrupulatnie gromadzili i analizowali informacje dotyczące przestępców, którzy dzwoniąc do ludzi pod legendą zagrożonych oszczędności, wyłudzali zgromadzone na kontach oszczędności. Oszuści nakłaniali klientów banków, do instalowania aplikacji typu „Any Desk” i zdalnie dysponowali zgromadzonymi na kontach środkami, które następnie przelewali na inne rachunki bankowe.



Działania prowadzone przez mundurowych, a także analiza historii przeprowadzonych transakcji bankowych doprowadziły do wytypowania 23-letniego mężczyzny, zaangażowanego w ten proceder. Mundurowi ustalili, że w sierpniu ubiegłego roku, 23-latek skontaktował się telefonicznie z dwiema kobietami i poinformował je o zagrożonych oszczędnościach, które kobiety zgromadziły na kontach w banku. Mężczyzna przekonał, swoje rozmówczynie do zainstalowania na swoich urządzeniach aplikacji typu „Any Desk”, służącej do zdalnego sterowania komputerem lub telefonem, a następnie przelał należące do nich pieniądze na inne rachunki bankowe. W wyniku tych oszustw kobiety straciły łącznie blisko 50 tysięcy złotych. Działania policjantów doprowadziły do zatrzymania 23-letniego mieszkańca Słupska, który usłyszał zarzuty oszustwa, oszustwa komputerowego i kradzieży z włamaniem. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 1 miesiąca. Funkcjonariusze zabezpieczyli również część z wyłudzonych pieniędzy, które w najbliższym czasie wrócą do swoich właścicieli.



Apelujemy o ostrożność i rozwagę w przypadku odebrania telefonu od osoby podającej się za pracownika banku, przedstawiciela instytucji publicznej lub służb mundurowych. Jeżeli odbierzemy telefon od osoby, która zainteresowana jest naszymi kontami bankowymi lub zgromadzonymi na nich pieniędzmi, rozłączmy się i zweryfikujmy czy informacja, którą nam przekazano jest prawdziwa.