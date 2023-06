Kajetan i Joanna oddali już blisko 50 litrów krwi Data publikacji 28.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjne małżeństwo Kajetan i Joanna zostali uhonorowani państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

O tym, że policjanci chętnie oddają krew nie trzeba nikogo przekonywać. Niejednokrotnie funkcjonariusze włączają się w te szlachetne akcje. Policyjne małżeństwo z Augustowa asp. Kajetan Biłoszewski i mł. asp. Joanna Biłoszewska ten drogocenny dar przekazują najbardziej potrzebującym już od ponad 20 lat. Niedawno razem odebrali odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Do zostania honorowym dawcą krwi przyczyniła się chęć pomocy w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Do tej pory Kajetan i Joanna oddali już blisko 50 litrów krwi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy co najmniej 100 lat życia oraz 100 litrów oddanej honorowo krwi.