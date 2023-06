Policjanci czuwali nad bezpiecznym przebiegiem zawodów w breakingu, w ramach III Igrzysk Europejskich Data publikacji 28.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 26 i 27 czerwca br. amfiteatr w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu był areną zmagań w breakingu. Zawodnicy tej stosunkowo nowej dyscypliny zaliczanej do sportów tanecznych oprócz medali mieli szansę wywalczyć kwalifikację do przyszłorocznych letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, gdzie breaking zadebiutuje jako dyscyplina sportowa. Nad bezpiecznym przebiegiem tego sportowego wydarzenia w Nowym Sączu czuwali policjanci.

Sportową rywalizację w amfiteatrze Parku Strzeleckiego zaplanowano na późne godziny popołudniowe 26 i 27 czerwca br. W czasie, gdy zawodniczki i zawodnicy pochodzący z kilkunastu europejskich krajów walczyli o medale, policjanci sądeckiej komendy wspierani przez mundurowych z Krakowa, Opola i Łodzi dbali o bezpieczeństwo na terenie miasta, a w szczególności w rejonie, gdzie odbywały się zawody. Do działań zostali skierowani policjanci prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalni, którzy mając na względzie bezpieczeństwo sportowców, kibiców i mieszkańców, zwracali uwagę na ład i porządek publiczny, a także patrolowali teren, by zapobiegać ewentualnym kradzieżom kieszonkowym czy włamaniom do zaparkowanych pojazdów. O bezpieczeństwo w ruchu drogowym zadbali funkcjonariusze drogówki.