Dolnośląscy policjanci wzięli udział w szkoleniu „Niebiesko-Niebiescy” Data publikacji 28.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wraz z Wrocławskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Fundacją Fiona byli organizatorami szkolenia „Niebiesko – Niebiescy". Zmiana sytuacji osób w spektrum autyzmu w relacji z Policją i służbami mundurowymi w sytuacji kryzysowej”. Policjanci zdobyli wiedzę i umiejętności pozwalające poznać charakterystyczne cechy osób w spektrum autyzmu, a także sposoby nawiązania z nimi kontaktu w sytuacjach interwencyjnych.

Funkcjonariusze z Dolnego Śląska w dniach 26-27.06.2023 wzięli udział w szkoleniu „Niebiesko-Niebiescy”. Policjanci podczas 2-dniowego przedsięwzięcia nabyli podstawową wiedzę o autyzmie, poznali charakterystykę funkcjonowania osób w spektrum autyzmu w tym także osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mundurowi poznali także emocje towarzyszące ich codzienności i szereg problemów, z którymi muszą zmagać się każdego dnia.

Funkcjonariusze oprócz szeroko przedstawionej teorii mieli okazję spotkać się i porozmawiać z osobami w spektrum autyzmu. Paulina, Maja, Ania, Przemek, Mateusz i Olek stworzyli wraz z policjantami drużyny, po czym przystąpili do ćwiczeń praktycznych. Była to doskonała okazja, by jeszcze lepiej poznać osoby w spektrum autyzmu. Policjanci zobaczyli, jak postrzegają oni rzeczywistość i w jaki sposób przekazują o niej informacje innym. Nie zawsze to co nasi eksperci usłyszeli lub zobaczyli, w takim właśnie kształcie było przekazywane członkom swoich drużyn.

Nabyta podczas szkolenia wiedza w przypadku kontaktu policjantów z osobami w spektrum autyzmu wpłynie na sposób przeprowadzenia niezbędnych czynności, zapewniając zrozumienie i komfort dla obydwu stron.

Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na Dolnym Śląsku, ale dołożymy wszelkich starań, aby doszło do kolejnych.