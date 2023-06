Polsko-czeska współpraca w walce z cyberprzestępczością – podsumowanie projektu Data publikacji 28.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy, Śląscy i Opolscy policjanci wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością”. Uczestnikami z Polski byli policjanci oraz pracownicy z komend wojewódzkich we Wrocławiu, Katowicach i Opolu wraz z Komendantami: nadinsp. Dariuszem Wesołowskim, nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem, insp. Arturem Bednarkiem. Czeską stronę reprezentowali policjanci z Liberca, Ołomuńca, Pardubic, Ostravy oraz Hradca Kralove z kierownictwem na czele, jak również przedstawiciele z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Dziś świat, w którym żyjemy jest zupełnie inny niż ten pamiętany lat dzieciństwa przez naszych dziadków. Podstawową różnicą jest powszechny dostęp do sieci Internet za pośrednictwem, której możemy teraz pracować, uczyć się, robić zakupy, czy odbywać spotkania ze znajomymi. To doskonałe narzędzie, bez wątpienia ułatwia nam życie, jednak musimy pamiętać także o tym, że wiążą się z tym pewne zagrożenia. Czyhają one głównie na najmłodszych użytkowników sieci, ale i dorośli dają się zwieść cyberprzestępcom. Każdego dnia szukają bowiem okazji, aby wzbogacić się naszym kosztem.

Dlatego tak ważne są wszelkie działania zmierzające do zapobiegania zagrożeniom m.in. takim jak: cyberprzemoc, sexting, cybergrooming, czy też popularnym ostatnio oszustwom w sieci. Stąd też narodził się pomysł realizacji polsko-czeskiego projektu, mającego usprawnić walkę z cyberprzestępczością, gdyż nie zna ona granic.

Wspólny projekt realizowany był w latach 2019-2023, a działania podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia polegały w szczególności na diagnozowaniu problemu, opracowaniu kampanii profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży i wdrażaniu działań mających na celu walkę z cyberprzestępczością. Podczas spotkań o charakterze edukacyjnym rozmawiano o zagrożeniach czyhających w sieci, a w ramach międzynarodowych działań Policji, wypracowano jeszcze bardziej skuteczne metody zwalczania cyberzagrożerń. Dodatkowo w ramach projektu, zakupiono specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, a także powstała poradnia on-line, która oferuje bezpłatną i natychmiastową pomoc w rozwiązywaniu problemów ofiar cyberprzestępczości.

Same działania, jak i ich podsumowanie było swoistym początkiem dalszej wielowątkowej współpracy Policji z Polski i Czech w tym obszarze.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Źródło: KWP Katowice