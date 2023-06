Dzięki skutecznym działaniom policjantów CBZC zatrzymano pedofila Data publikacji 29.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 24 latka podejrzanego o posiadanie treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich oraz o składanie za pomocą sieci Internet osobie poniżej lat 15 propozycji obcowania płciowego oraz udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych.

Na trop mężczyzny wpadli funkcjonariusze z Wydziału w Opolu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w wyniku prowadzonych czynności operacyjno rozpoznawczych.

Zatrzymany mężczyzna korzystając z wytworzonego fałszywego profilu na portalach społecznościowych nawiązał kontakt z osobą małoletnią podając się za niewiele starszego rówieśnika, czym zdobył zaufanie osoby pokrzywdzonej. Z czasem trwania wirtualnej znajomości mężczyzna namawiał pokrzywdzoną do przesyłania mu intymnych zdjęć, a także dążył do przeniesienia relacji i spotkania ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego.

Po ustaleniu dokładnego adresu przebywania 24 – latka funkcjonariusze przystąpili do jego zatrzymania. W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez mężczyznę ujawniono i zabezpieczono szereg nośników elektronicznych, zawierających niedozwolone treści o charakterze pedofilskim, które na potrzeby prowadzonego postępowania zostaną poddane dalszym szczegółowym badaniom.

W prokuraturze nadzorującej postępowanie zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 200 §3 kk, 200a §1 i 2 kk oraz z art. 202 §4a kk, za które kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Przesłuchany dwukrotnie w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu ww. czynów zabronionych. Wobec podejrzanego Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania podejrzanego na okres 2 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy, w ramach postępowania przygotowawczego zaplanowane są dalsze czynności procesowe i dowodowe, w tym zasięgnięcie opinii biegłych różnych specjalności, w celu zgromadzenia pełnego materiału dowodowego i wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy.

WAŻNE

Pedofil bardzo często korzysta w sieci internetowej z komunikatorów, serwisów internetowych czy portali społecznościowych posługując się nieprawdziwymi danymi.

Działa tam, gdzie jest przekonany, że znajdzie swoją ofiarę. Bez różnicy jaki internetowy portal wybierze czy posłuży się nim pedofil, to działanie jego będzie zawsze takie same, a mianowicie będzie on stopniowo zdobywał zaufanie naszego dziecka podszywając się np. za rówieśnika naszego dziecka. Działaniem tym będzie dążył do realnego spotkania z naszym dzieckiem bądź będzie namawiał go do przesłania intymnych zdjęć bądź filmów.

Możemy jednak ochronić nasze dziecko przed takim człowiekiem, ale żeby je ochronić sami musimy wiedzieć o zagrożeniach i uświadamiać sobie jego realność.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podpowiada, jak uchronić nasze dzieci przed takimi zagrożeniami:

dużo rozmawiaj ze swoim dzieckiem i uświadamiaj, że osoba podająca się za rówieśnika może okazać się dorosłą osobą;

tłumacz, aby Twoje dziecko nie wysyłało zdjęć, nie podawało danych osobowych, nr. telefonu i nie opowiadało o rodzinie;

rozmawiaj z nim o zagrożeniach, które mogą go spotkać w Internecie i przypominaj, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy;

interesuj się jakie strony internetowe przegląda twoje dziecko;

Internauto! W sieci nie jesteś anonimowy. Każda twoja aktywność zostawia ślad. Każda dorosła osoba, która za pomocą Internetu lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje relację o charakterze seksualnym z dzieckiem poniżej 15 roku życia popełnia przestępstwo!