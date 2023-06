Pijany kierowca uciekał przed policją kradzionym autem Data publikacji 29.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali nietrzeźwego kierującego bmw. 30-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policjantami kradzionym samochodem.

28 czerwca 2023 roku około godziny 0.20 w Radomsku na ulicy Armii Krajowej policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę bmw nietrzymającego prawidłowego toru jazdy. Jednak, kierujący tym autem nie zareagował na sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie pojazdu i zaczął oddalać się. Funkcjonariusze niezwłocznie ruszyli w pościg za kierowcą bmw. Po kilku minutach mężczyzna porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo między blokami. Mundurowi natychmiast zatrzymali kierowcę, którym okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego. Po sprawdzeniu policyjnych systemów wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. 30-latek był pijany, badanie jego stanu trzeźwości wykazało że miał w organizmie ponad 2,5 promila. Policjanci dzięki swojej dociekliwości szybko ustalili że, bmw którym kierował zatrzymany, nie jest jego własnością. Następnie dotarli do właściciela auta i przyjęli od niego zawiadomienie dotyczące kradzieży.

Nieodpowiedzialny kierowca trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kradzieży pojazdu. Za takie zachowanie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, sąd może orzec wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.