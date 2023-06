Ważne szkolenie nad wodą Data publikacji 29.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdy rozpoczyna się sezon wakacyjny i mieszkańcy aktywnie korzystają z wypoczynku nad wodą, nietrudno o sytuację, gdzie może dojść do zagrożenia życia i zdrowia. Umiejętności, jakie posiadają policjanci muszą być ciągle doskonalone, a wiedza uaktualniana.

W czerwcu tego roku, z inicjatywy Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, Koordynatora Ratownictwa Medycznego woj. kujawsko-pomorskiego oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przygotowano warsztaty.

Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy wzięli udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa wodnego. Do udziału w szkoleniu zaproszono instruktorów Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego woj. kujawsko-pomorskiego, którzy przypomnieli, jak wykorzystywać sprzęt do ratownictwa wodnego, jak podporządkować sobie osobę tonącą, pokazywali techniki holowania poszkodowanego oraz, jak w bezpieczny sposób ewakuować go na łódź i brzeg.

Ponadto policjanci zrealizowali blok dotyczący poruszania się w wodzie w umundurowaniu. Podczas szkolenia, funkcjonariusze mieli okazję znaleźć się w wodzie, w mundurze ćwiczebnym, a także pływali w butach, których na co dzień używają, by przekonać się jaka jest różnica, gdy nieoczekiwanie wpadnie się do wody. Jak się dowiedzieli, na początku powstaje pęcherz powietrzny, ale z każdym ruchem odzież nasiąka i staje się balastem utrudniającym przemieszczanie się w wodzie.

Nieodłącznym elementem takich warsztatów jest tematyka związana z udzielaniem pierwszej pomocy osobie, która została wyciągnięta z wody. Policjanci doskonalili umiejętności rozpoznawania braku oddechu, zatrzymania krążenia oraz, jak najszybszego wdrożenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, zarówno wobec osoby dorosłej, jak i dziecka.

Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy co roku pełnią służbę w miejscowościach wypoczynkowych, w pobliżu akwenów, więc dodatkowe umiejętności nabyte podczas warsztatów podniosą poziom ich bezpieczeństwa.

Wakacje to czas wzmożonej pracy dla wszystkich służb dbających o bezpieczeństwo, a dzięki szkoleniom doskonali się nasza współpraca, co bezpośrednio przynosi korzyści, gdy zagrożone jest życie i zdrowie.