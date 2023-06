Dzięki szybkiej reakcji policjantów uratowano mężczyznę Data publikacji 29.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu III uratowali życie 81-letniemu mieszkańcowi Sosnowca, który zadławił się podczas spożywania posiłku. Dzięki ich błyskawicznej reakcji mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. Następnie został przetransportowany do tutejszego szpitala.

W miniony czwartek, 22.06.2023 r., w godzinach popołudniowych policjanci z Komisariatu III, st.post. Jakub Staszewski oraz post. Dominik Zakrzewski otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednej z restauracji w dzielnicy Zagórze starszy mężczyzna będący klientem lokalu stracił przytomność. Gdy mundurowi przyjechali na miejsce okazało się, że 81-letni mieszkaniec Sosnowca najprawdopodobniej zadławił się podczas posiłku i stracił przytomność. Policjanci od razu przystąpili do działania i rozpoczęli czynności ratownicze. Szybko udrożnili drogi oddechowe mężczyzny i prowadzili resuscytację do momentu, gdy sosnowiczanin zaczął swobodnie oddychać. Mężczyzna został przewieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego do tutejszego szpitala.

Pamiętajmy, że w tego typu sytuacjach, kiedy liczy się każda sekunda należy działać szybko i zdecydowanie. W przypadku, gdy mamy do czynienia z osobą, która wymaga natychmiastowej pomocy, reagujmy i wzywajmy służby ratownicze.