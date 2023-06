Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem podczas Igrzysk Europejskich w Nowym Targu Data publikacji 29.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowotarscy policjanci wspomagani przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu, KMP we Wrocławiu, KMP w Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu czuwają nad bezpieczeństwem podczas kwalifikacji olimpijskich w boksie w związku z trwającymi III Igrzyskami Europejskimi.

Na terenie Nowego Targu w Miejskiej Hali Lodowej od kilku dni trwają zawody w dyscyplinie boksu rozgrywane w ramach III Igrzysk Europejskich. Przed nami ćwierćfinały. Finał III Igrzysk Europejskich odbędzie się w najbliższą niedzielę - 2 lipca br. Podczas zabezpieczenia od pierwszych dni nowotarscy policjanci wspomagani są przez funkcjonariuszy ruchu drogowego z KWP we Wrocławiu, KMP we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Góry oraz SPPP w Opolu. Policyjne patrole znajdują się w rejonie hali, drogach dojazdowych oraz wyznaczonej strefie dla kibiców. Mundurowi czuwają nad bezpieczeństwem zawodników, kibiców oraz mieszkańców miasta i turystów. Sytuację na trasach dojazdowych do hali monitorują policjanci ruchu drogowego. Podczas wczorajszego pilotażu z Krakowa do Nowego Targu, jak zawsze niezawodni byli policjanci ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podczas zabezpieczenia mundurowi nie odnotowali poważnych zdarzeń.

Przypominamy, że podczas trwania Igrzysk nastąpiła zmiana organizacji ruchu -na drodze bocznej do ul. Parkowej (droga do Miejskiej Hali Lodowej) wprowadzona została zmiana organizacji ruchu.

W dniach 20.06 – 03.07.2023 r. pozostaną zamknięte dwa parkingi oraz odcinek drogi przed wjazdem na drugi parking (P2), w związku z tym w parku zostaną zamknięte obydwie bramy. Ruch rowerowy zostanie poprowadzony drogami za budynkiem „Kawiarni Parkowej”. W dalszym ciągu ruch pieszych w tym rejonie również jako kontynuacja ścieżki rowerowej będzie się odbywał chodnikiem wzdłuż pierwszego parkingu, a następnie w kierunku północnym koło ogrodzenia boiska orlik, aż do ścieżki pieszo – rowerowej i drogi na wałach.