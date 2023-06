Bezpieczne wakacje? Pomocnym narzędziem będzie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, dzięki której przy pomocy komputera lub telefonu, można w prosty i anonimowy sposób przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Zgłoszenia naniesione na mapę trafiają do policjantów, którzy bezpośrednio zajmują się rozwiązaniem wskazanego problemu. I Ty możesz przyczynić się do bezpieczeństwa w czasie wakacji. Widzisz? Zareaguj i zgłoś problem na aplikacji KMZB!