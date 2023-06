Finał Eliminacji Wojewódzkich do XXVII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” Data publikacji 29.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do tegorocznej rywalizacji w ramach policyjnego turnieju par patrolowych „Patrol Roku” stanęło 56 najlepszych funkcjonariuszy komórek patrolowo – interwencyjnych z Dolnego Śląska. Głównym celem zawodów było sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów. Funkcjonariusze, którzy już wcześniej przeszli eliminacje na szczeblu powiatowym i miejskim, rywalizowali ze sobą w trzech konkurencjach. Policjanci musieli wykazać się wiedzą zawodową, umiejętnościami strzeleckimi, a także sprawnością fizyczną na torze przeszkód. Najlepszym patrolem okazał się być ten z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, na drugim miejscu podium stanął patrol z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, zaś na trzecim funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Teraz zespoły te będą reprezentować nasz garnizon w ogólnopolskim finale w Słupsku.

28 czerwca 2023 roku policjanci przystąpili do rywalizacji w ramach Finału Eliminacji Wojewódzkich do XXVII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”. Kilkudziesięciu najlepszych w swoich jednostkach funkcjonariuszy służb patrolowo – interwencyjnych z Dolnego Śląska przyjechało reprezentować komendy miejskie i powiatowe oraz walczyć o tytuł „Patrolu Roku”. Policjanci rywalizowali w konkurencjach na strzelnicy i torze przeszkód, a także musieli rozwiązać test z wiedzy zawodowej dotyczący m.in. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa karnego i prawa wykroczeń, przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wszystkie te konkurencje miały na celu ocenę wszechstronnego przygotowania policjantów do pełnienia codziennej służby. Dla biorących w turnieju udział funkcjonariuszy była to okazja do sprawdzenia samych siebie oraz przede wszystkim do dobrej zabawy podczas rywalizacji i wzmocnienia współpracy z policjantami z innych jednostek.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji i podliczeniu wyników wyłonieni zostali najlepsi z najlepszych policjantów patrolowych garnizonu dolnośląskiego. Pierwsze trzy miejsca zdobyli:

Miejsce I

sierż. Dominik Nowak – KMP w Jeleniej Górze

sierż. szt. Patryk Niedopytalski – KMP w Jeleniej Górze

Miejsce II

sierż. Jakub Mandziak – KPP w Bolesławcu

sierż. Dominika Kwaszcz – KPP w Bolesławcu

Miejsce III

sierż. Jakub Góral – KPP w Głogowie

post. Bartosz Kubiak – KPP w Głogowie

Gratulacje wszystkim uczestnikom turnieju osobiście złożył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, który w obecności Naczelnika Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu podinsp. Pawła Adamczaka oraz przedstawiciela NSZZP nadkom. Bartłomieja Maniakowskiego, wręczył laureatom pamiątkowe dyplomy i puchary oraz nagrody. Szef dolnośląskich policjantów nie szczędził najlepszym z funkcjonariuszy słów uznania za włożony wysiłek oraz życzył kolejnych sukcesów na etapie ogólnopolskim.

Dolny Śląsk w ogólnopolskim finale, który odbędzie się we wrześniu na terenie Szkoły Policji w Słupsku, reprezentować będą funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, a zdobywcom I i II miejsca dodatkowo życzymy dalszych sukcesów w Słupsku.

mł. asp. Tomasz Nowak

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu