Sportowy sukces gorzowskiego policjanta w Chinach Data publikacji 29.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Dawid Markowski od wielu lat skutecznie łączy kajakarstwo i służbę. W ubiegłym roku zdobył 5 medali Mistrzostw Świata. Po tych sukcesach został włączony do reprezentacji Polski w wyścigach Smoczych Łodzi. W odbywających się w Chinach mistrzostwach zajął wraz z drużyną III miejsce. W zawodach startowało ponad 100 ekip.

Gorzowski dzielnicowy, młodszy aspirant Dawid Markowski, od wielu lat trenuje kajakarstwo. W ubiegłym roku przywiózł z Mistrzostwa Świata w Bydgoszczy 5 medali (w tym 3 złote). Ponieważ był wśród wyróżniających się zawodników, otrzymał propozycję wystartowania w Mistrzostwach Smoczych Łodzi, które odbywały się w Chinach. Nie miał wątpliwości, by dołączyć do zespołu. W Azji miał okazję wystartować aż trzykrotnie. Chiny to ojczyzna wyścigów smoczych łodzi. Podczas wyścigu 20 osób z ekipy wiosłuje, a za nimi jest sternik. Na przodzie łodzi znajduje się bębniarz, który nadaje tempo wiosłowaniu. Dziób łodzi zakończony jest smoczą głową. Dla mieszkańców Chin to bardzo ważny symbol. Na każdych zawodach były tłumy kibiców.

Polska reprezentacja wystąpiła w zawodach 2023 China Guangzhou City International Dragon Boat Festival. Na starcie stanęły drużyny niemal z całego świata, wśród nich drużyna z Filipin, Australii czy Kanady. W bardzo dobrze obsadzonych zawodach Polacy zajęli 3 miejsce. Podczas kilkudniowego wyjazdu policjant wraz z drużyną wystartował jeszcze w Shenzen City International Dragon Boat Festival oraz 2023 Hong Kong International Dragon Boat Races zajmując 4 i 5 miejsce.

Młodszy aspirant Dawid Markowski to nie tylko wyróżniający się policyjny sportowiec. Już wcześniej można było przeczytać o jego śmiałych akcjach w służbie. To on wspinał się po balkonach, by ratować kobietę:

POLICJANT WSPINAŁ SIĘ PO BARIERKACH ABY RATOWAĆ KOBIETĘ

Podczas innej interwencji, jego decyzja o wyważeniu drzwi uratowała życie mężczyzny.

POLICYJNY NOS NIE ZAWIÓDŁ

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto: archiwum Dawida Markowskiego