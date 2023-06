Szczęśliwy finał poszukiwań dwóch chłopców

Okres letni sprzyja częstszym pobytom naszych dzieci poza domem. Jest to również czas, kiedy najczęściej dochodzi do zaginięć i wypadków z udziałem małoletnich. Pamiętajmy o tym, aby zawsze zapewnić im należytą opiekę. Jak łatwo można stracić kontrolę nad naszymi podopiecznymi, świadczyć może sytuacja, do której doszło na terenie Trzebnicy.