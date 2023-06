Zatrzymany za oszustwo na BLIK-a Data publikacji 29.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy proszowickich policjantów z funkcjonariuszami z Warszawy, 37-letni oszust został zatrzymany. Obywatel Ukrainy podejrzany jest o oszukanie mieszkańca powiatu proszowickiego na kwotę 20 tys. złotych. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty tymczasowo aresztował podejrzanego na 3 miesiące.

26 czerwca br., do mieszkańca powiatu proszowickiego zadzwonił fałszywy funkcjonariusz CBŚP ostrzegając przed hakerami, którzy chcą „wyczyścić” mu konto. Dzwoniący jednocześnie poinformował, że będzie z nim kontaktował się pracownik banku. Po kilku minutach rzeczywiście ponownie zadzwonił telefon, tym razem od rzekomego pracownika Departamentu Bezpieczeństwa Banku współpracującego z CBŚP. Oszust poinstruował pokrzywdzonego co do potrzeby ochrony jego środków pieniężnych i związanej z tym konieczności zaciągnięcia kredytu w wysokości około 50 000 złotych, a następnie przelania pozyskanych tą drogą środków na wskazany rachunek bankowy. Zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez oszusta, mężczyzna pobrał pożyczkę, a następnie na wskazane konto przelał 20. 000 złotych. Kiedy mężczyzna zorientował się że to oszustwo, przyjechał do komendy w Proszowicach i już w obecności policjantów prowadził rozmowy z oszustami. Dzięki szybkiej współpracy z policjantami z Komisariatu Policji Warszawa Bemowo udało się zatrzymać obywatela Ukrainy, który podejmował przelewane przez pokrzywdzonego pieniądze, w jednym z warszawskich bankomatów. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Pamiętaj! Jeżeli otrzymasz wiadomość z prośbą o pieniądze lub opłacenie przesyłki zawsze telefonicznie lub osobiście skontaktuj się z osobą, od której została wysłana wiadomość, aby potwierdzić tę informację! Zanim prześlesz kod BLIK upewnij się, że to nie oszust prosi o pożyczkę! Wykonanie połączenia i rozmowa zajmie nam chwilę, a może uchronić nasze pieniądze.