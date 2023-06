Ekologiczne i nowoczesne radiowozy trafiły do policjantów z Dolnego Śląska Data publikacji 29.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zasobna już w ekologiczne pojazdy służbowe flota dolnośląskiej Policji, powiększyła się dziś o kolejne 9 elektrycznych radiowozów. Są to nowe pojazdy oznakowane, które wykorzystywać będą teraz funkcjonariusze pełniący służbę na terenie miast i powiatów naszego województwa. Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 2.1 miliona złotych, z czego połowę środków przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a druga połowa sfinansowana została z budżetu państwa. Elektromobilność to ważna sprawa, bo wiąże się bezpośrednio z ograniczeniem emisji spalin, a otrzymane dziś nowe pojazdy, dadzą także policjantom możliwość realizacji ustawowych zadań, na jeszcze wyższym niż dotychczas poziomie.

29 czerwca br. na parkingu przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie związane z przekazaniem 9 nowych pojazdów służbowych dla dolnośląskich policjantów. Jego gospodarzem był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak, a uczestniczyli w nim m.in. : Pani Małgorzata Hasiewicz - Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Pan Łukasz Kasztelowicz - Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, Pan Bartłomiej Wiązowski - Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu oraz przedstawiciele mediów i policjanci, którzy odebrali klucze do nowych samochodów.

Elektryczne radiowozy marki Nissan Leaf, zostały zakupione dzięki wspólnemu projektowi, którego partnerami są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Najpierw podpisana została umowa o dofinansowanie zadania, a następnie wdrożono niezbędne procedury do realizacji tego przedsięwzięcia, które to dziś miało swój finał.

Nowe auta znacząco różnią się w codziennej obsłudze, od tych wykorzystywanych dotychczas przez funkcjonariuszy, w tym także w aspekcie emisji spalin do atmosfery. Jak wszyscy wiemy ma to bezpośredni wpływ na poziom czystości powietrza i jakoś życia mieszańców. Pojazdy wyposażone zostały w silniki o mocy 150 KM i 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co daje w efekcie przyspieszenie od 0 do 100 km/h , na poziomie około 8 sekund. Auta skonfigurowano w wersji oznakowanej i posiadają one ciekawe rozwiązania ułatwiające pracę funkcjonariuszom, a także najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa. Będą teraz wykorzystywane przez policjantów z pionu prewencji w takich jednostkach jak: Legnica, Jelenia Góra, Strzelin, Bolesławiec, Kłodzko, Oława oraz Wrocław.

- Bardzo się cieszę, bo to jest już trzecia edycja współpracy z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie garnizon dolnośląski wzbogaca się o kolejną partię pojazdów elektrycznych. Policja również dba o środowisko i te pojazdy są największym tego przykładem. W trakcie trzech lat przy współfinansowaniu z Funduszu Ochrony Środowiska i udziale Komendy Głównej Policji, kupiliśmy 75 pojazdów hybrydowych, elektrycznych. Łączna kwota zakupu to 12 milionów złotych – mówił podczas przekazania pojazdów insp. Robert Frąckowiak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

- Również bardzo cieszę się, że ponownie spotykamy się na uroczystości przekazania wozów elektrycznych. Finansujemy zarówno wozy elektryczne, jak i hybrydowe. Mają one różne zadania. Wozy hybrydowe są bardziej skuteczne i mają większy zasięg, natomiast wozy elektryczne przede wszystkim są najbardziej niskoemisyjne. Dolnośląska policja daje przykład instytucji, która dba o ochronę środowiska. Cieszymy się, że oprócz wymiaru bezpośredniego, czyli ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza, wspieramy polską policję, która dba o to, aby przestępstw przeciwko środowisku było mniej. Wspierając policję w ramach zwalczania przestępstw środowiskowych, mamy oczywiście także na względzie podstawową służbę, czyli ochronę życia i zdrowia ludzkiego – mówił Łukasz Kasztelowicz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na terenie naszego województwa razem z pojazdami hybrydowymi, policjanci wykorzystują w służbie już ponad 75 tego typu ekologicznych radiowozów. Każdego dnia realizując różnego rodzaju działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miast i powiatów Dolnego Śląska.