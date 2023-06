Uwiódł jak „Tulipan”, kobieta straciła wszystkie oszczędności Data publikacji 30.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież. Pokrzywdzona poznała 53-latka na jednym z portali randkowych. Po 3 dniach znajomości mężczyzna zamieszkał u pokrzywdzonej. Dwa tygodnie później kobieta straciła gotówkę w polskiej i obcej walucie. Za kradzież kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.

Ponad 18 000 złotych w polskiej i obcej walucie straciła kobieta, która zaprosiła pod „swój dach” dopiero co poznanego w sieci mężczyznę. 53-latek wprowadził się do pokrzywdzonej zaledwie po trzech dniach znajomości na popularnym portalu randkowym.

Po dwóch tygodniach wspólnego życia kobieta została okradziona. Kiedy wróciła pewnego dnia z pracy nie zastała już 53-latka. Wraz z nim z szuflady komody „zniknęła” cała zaoszczędzona gotówka. Mężczyzna jakiś czas temu poprosił kobietę, aby pożyczyła mu pieniądze na bilet. Być może zrobił to po to, aby zobaczyć, gdzie jego nowa znajoma trzyma pieniądze.

Policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu bardzo szybko namierzyli i zatrzymali mężczyznę. Będą teraz wyjaśniać wszystkie szczegóły tej sprawy. 53-latek usłyszał już zarzut kradzieży. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.