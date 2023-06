Multirecydywiści w rękach mundurowych

Świętochłowiccy kryminalni we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ustalili 2 osoby w wieku 41 i 45 lat podejrzane o włamania do supermarketów. Sąd zdecydował o ich aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi kara do 10 lat więzienia, która może zostać zwiększona, gdyż działali w warunkach multirecydywy.