Z pozoru typowa interwencja domowa zakończyła się zatrzymaniem czterech osób

Doświadczeni policjanci często powtarzają młodszym stażem funkcjonariuszom, że nie ma dwóch takich samych interwencji. Dlatego zawsze należy spodziewać się niespodziewanego i być gotowym to nagłej zmiany sytuacji. Tak też było w przypadku z pozoru typowej interwencji domowej w powiecie oleckim. Zaczęło się od awantury wywołanej przez dwóch braci, a skończyło zatrzymaniem czterech osób, które zaatakowały interweniujących policjantów.

W niedzielę, 04.06.2023 r., w miejscowości Dąbrowskie kobieta zgłosiła oficerowi dyżurnemu oleckiej komendy awanturę dwóch braci, w trakcie której, mieli się pobić. Skierowani na miejsce policjanci ogniwa patrolowo - interwencyjnego zastali tam grupę osób, w której wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Na widok funkcjonariuszy mężczyźni przyjęli agresywną postawę. Nie wykonywali wydawanych przez policjantów poleceń i znieważali funkcjonariuszy. Jeden z uczestników interwencji nie chciał podać swoich danych osobowych, zachowując się przy tym lekceważąco i w pewnym momencie agresywnie wobec policjantów. Został przez nich poinformowany o tym, że może zostać zatrzymany w celu ustalenia tożsamości, co rozzłościło go jeszcze bardziej. Swoim zachowaniem zmusił policjantów do decyzji o zatrzymaniu. W trakcie zatrzymania 26-latka, będąca na miejscu grupa mężczyzn zaczęła grozić policjantom pobiciem. Od słów mężczyźni przeszli do czynów. Zaatakowali policjantów, próbując uderzyć jednego z nich metalowym przedmiotem i uszkodzili radiowóz, rozbijając w nim szybę.

Na miejsce przyjechali kolejni policjanci i w wyniku tej interwencji, zamiast jednego zatrzymanych zostało czterech agresywnych mężczyzn. Usłyszeli zarzut dokonania wspólnie i w porozumieniu czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji, ich znieważenia oraz tego, że podczas interwencji przemocą zmuszali ich do zaniechania prawnej czynności służbowej w związku z przeprowadzaną interwencją.

Jeden z mężczyzn odpowie również za zniszczenie radiowozu. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Olecku sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch mężczyzn na okres 2 i 3 miesięcy.

Wkrótce wszyscy odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem. Dwóm z nich grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 222 kodeksu karnego, każdy kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.