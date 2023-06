Dwóch krakowskich policjantów odebrało z rąk Prezydenta Miasta Krakowa nagrody w ramach programu ,,Bezpieczny Kraków'' Powrót Generuj PDF Drukuj W Sali Portretowej Pałacu Wielkopolskich w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagrody "Bezpieczny Kraków". Jak co roku, funkcjonariuszom, którzy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem w trakcie służby, przyznane zostały wyróżnienia. W tym roku odznaczeni zostali st. sierż. Dariusz Wądolny oraz sierż. szt. Andrzej Wojtyczka, dzielnicowi z Komisariatu Policji V w Krakowie.

29 czerwca br. w Sali Portretowej Pałacu Wielkopolskich w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, będący jednocześnie Przewodniczącym Kapituły Nagrody ,,Bezpieczny Kraków'' uhonorował funkcjonariuszy straży pożarnej, straży miejskiej oraz dwóch krakowskich policjantów za wyróżniającą się postawę w trakcie pełnionej służby. Policjanci zostali nagrodzeni m.in. za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa. W tym roku odznaczenia otrzymali policjanci z Komisariatu Policji V w Krakowie, st. sierż. Dariusz Wądolny oraz sierż. szt. Andrzej Wojtyczka. W uroczystości uczestniczył Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak wraz ze swoimi zastępcami oraz komendant komisariatu, w którym służbę pełnią laureaci.

Pierwszy z nagrodzonych, st. sierż. Dariusz Wądolny, dzielnicowy z Komisariatu Policji V w Krakowie w grudniu 2022 roku podczas kontroli niezamieszkałych budynków w rejonie Płaszowa,

znalazł w jednym z nich wyziębionego mężczyznę, który jak się później okazało, znajdował się w stanie hipotermii. Policjant natychmiast udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu, okrył go kocem i wezwał pogotowie ratunkowe. Sytuacja ta stanowiła poważne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, a czynności ratunkowe i profesjonalnie udzielona przez policjanta pomoc przedmedyczna bezpośrednio przyczyniły się do uratowania życia mężczyzny. Ten sam policjant, w sierpniu 2022 roku w rejonie Zabłocia zatrzymał kierowcę prowadzącego pojazd, będącego pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. Dodatkowo, w pojeździe policjant znalazł ponad 100 gramów amfetaminy oraz dużą ilość gotówki, która została skradziona podczas włamania do jednego z mieszkań w rejonie Podgórza. Kolejnym nagrodzonym został sierż. szt. Andrzej Wojtyczka, również dzielnicowy z Komisariatu Policji V w Krakowie. Funkcjonariusz w lutym br., w dniu wolnym od służby, podjął czynności, które doprowadziły do zatrzymania sprawców ugodzenia nożem osoby w rejonie Klinów. Ponadto, w zeszłym roku wraz z innym dzielnicowym na terenie jednego z hosteli w Podgórzu odnalazł osobę, która chwilę wcześniej zadzwoniła na numer alarmowy z informacją, że zamierza sobie odebrać życie.

Gratulujemy wyróżnionym policjantom i życzymy dalszych sukcesów w służbie.