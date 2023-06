Oszukiwał ubezpieczycieli. Usłyszał 107 zarzutów Data publikacji 30.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zwalczanie przestępczości gospodarczej wymaga cierpliwości i bardzo skrupulatnej pracy. Właśnie taką wykonali policjanci, którzy zatrzymali 25-letniego mieszkańca Olsztyna. Mężczyzna usłyszał 107 zarzutów związanych z oszustwami i usiłowaniami oszustw na szkodę czterech zakładów ubezpieczeniowych. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i wkrótce stanie przed sądem. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Nad rozwikłaniem tej sprawy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pracowali od końca 2022 roku. To wówczas zaczęli analizować materiały dotyczące spraw podejrzanych zgłoszeń do firm ubezpieczeniowych. W efekcie tej pracy wytypowany został mężczyzna podejrzewany o dokonanie oszustw na znaczną kwotę. Jak się okazało, ten sam mężczyzna był już podejrzewany o oszustwa do jakich doszło podczas wynajmu aut zastępczych. Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie po tym, jak przedstawiciele firmy pośredniczącej w wynajmie nabrali podejrzeń, że mogą mieć do czynienia z oszustem.

Wówczas policjanci ustalili, że 25-latek pochodzący z powiatu węgorzewskiego a zamieszkały w Olsztynie kontaktował się z pośrednikiem zajmującym się wypożyczaniem aut, współpracującym z firmami ubezpieczeniowymi, by na czas rzekomych napraw aut otrzymać od niego pojazd zastępczy. W ten sposób 25-latek przez kilka dni mógł pojeździć autami o wartości kilkuset tysięcy złotych.

Według ustaleń policjantów z KWP w Olsztynie zwalczających przestępczość gospodarczą, jego przestępcza działalność nie ustała i sięgała jeszcze dalej. W okresie od marca 2021 r. do czerwca 2023 r. dokonywał oraz usiłował dokonać oszustw na szkodę kilku zakładów ubezpieczeń. Mężczyzna zgłaszał na infolinie ubezpieczalni dane pojazdów, które rzekomo uległy uszkodzeniu, a których faktycznie nigdy nie użytkował. Na podstawie polis ubezpieczeniowych zawartych z ubezpieczalniami na te auta, żądał wydania pojazdu zastępczego lub środków na usługi hotelowe, jeśli rzekome uszkodzenie pojazdu miało miejsce daleko od jego miejsca zamieszkania. Przy wyłudzaniu pojazdów zastępczych czy usług hotelowych wprowadzał pracowników ubezpieczycieli w błąd, co do faktu zaistnienia kolizji. Podawał fikcyjne dane warsztatów, które rzekomo miały prowadzić naprawy, a które to dane sam tworzył i zamieszczał w Internecie, głownie w mediach społecznościowych. W jednym z przypadków posunął się do tego, że podrobił fakturę za rzekome holowanie pojazdu do miejsca określonego jako warsztat. Swoim działaniem doprowadził kilka zakładów ubezpieczeń do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę blisko 160 000 zł.

Gdy zebrany w tej sprawie materiał dowodowy na to pozwolił, policjanci zapukali do drzwi jego mieszkania. W środę, 28.06.2023 r., 25-latek został zatrzymany. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację związaną z wynajmem pojazdów zastępczych, telefon komórkowy, komputer przenośny, pieczątki firmowe, a także 10 000 zł.

Podejrzanemu przedstawiono 107 zarzutów, w tym oszustw i usiłowań oszustw na szkodę czterech zakładów ubezpieczeniowych oraz podrobienia i posłużenia się podrobionym dokumentem. Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. Wkrótce stanie przed sądem. W związku z zarzutami, które usłyszał grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego. Dalsze postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn - Południe.