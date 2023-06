Polsko-niemieckie patrole policjantów - także w wakacje bezpieczeństwo nie ma granic Data publikacji 30.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kontrole terenów wodnych i przywodnych, a także miejsc spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, to jedno z zadań realizowanych przez policjantów w ramach działań „Bezpieczne wakacje 2023” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Zadanie to jest również realizowane przez Wspólny niemiecko - polski Zespół Policyjny Guben/Gubin, który codziennie dba o bezpieczeństwo mieszkańców przygranicznych miast.

„Bezpieczne wakacje 2023” i „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” to działania prewencyjne, w ramach których policjanci prowadzą kontrole na wodzie, terenach przywodnych, a także w miejscach przebywania dzieci i młodzieży. Celem prowadzonych akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom podczas letniego wypoczynku. Zadanie to jest również realizowane przez Wspólny niemiecko-polski Zespół Policyjny Guben/Gubin, który dba o porządek publiczny i bezpieczeństwo na terenie przygranicznych miast. Podczas kontroli akwenów i terenów przywodnych funkcjonariusze sprawdzają przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na wodzie, w szczególności czy osoby przebywające nad wodą nie spożywają alkoholu, a następnie nie wchodzą do wody pod jego działaniem, nie korzystają ze sprzętów wodnych będąc pod wpływem alkoholu, a także czy sprawują opiekę nad dziećmi w sposób właściwy. Kontroli poddawani są także kierowcy, którzy łamiąc przepisy wjeżdżają do lasu, a także niejednokrotnie zostawiają nieporządek w miejscu postoju. Sprawdzane są również miejsca, w których młodzież spędza czas wolny, takie jak place zabaw, boiska czy skateparki, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków i zapobiegania nieodpowiedzialnemu zachowaniu. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i nieodpowiedzialnego zachowania na terenach wodnych lub w miejscach spędzania wolnego czasu mogą być poważne. Dlatego zachowaj ostrożność, bo chwila beztroski może zagrażać twojemu zdrowiu, a nawet życiu.

By żadne nieoczekiwane zdarzenie nie zakłóciło zaplanowanych wakacji, apelujemy do rodziców o przypominanie dzieciom zasad bezpieczeństwa na terenach wodnych i miejscach rekreacji. Są one kluczowe dla zapewnienia im bezpiecznego i przyjemnego spędzania wolnego czasu.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich osób odpoczywających nad wodą przypominamy kilka zasad, którymi warto się kierować podczas wakacji:

Pamiętaj, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Zakaz obowiązuje także na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych;

Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika;

Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr;

Nigdy nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniesz wstrząsu termicznego, którego organizm bardzo nie lubi;

Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

Nigdy nie wchodź do wody i nie pływaj po spożyciu alkoholu;

Nie przystępuj do pływania na czczo – wzmożona przemiana materii osłabia nasz organizm oraz bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje;

Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, bądź asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinieneś mieć założony czepek aby być widocznym dla innych w wodzie. Można do tego celu użyć bojki na szelkach;

Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne;

Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie;

Zażywając kąpieli słonecznych zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował pomocy. Jeśli będziesz w stanie mu pomóc, to zrób to, ale w granicach swoich możliwości. Zaalarmuj natychmiast inne osoby;

Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami pamiętaj o założeniu kapoka;

Nie pływaj żaglówką, łódką, czy kajakiem będąc pod wpływem alkoholu, czy innych środków działających podobnie do alkoholu – za naruszenie tego zakazu grozi kara grzywny, a ponadto jest to niebezpieczne zarówno dla Ciebie, jak i innych amatorów wodnych uroków;

Wypływając na dłuższy rejs pamiętaj, żeby wcześniej sprawdzić prognozę pogody;

Przed wypłynięciem poinformuj najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływasz oraz o przewidywanej porze powrotu;

Nigdy nie pozostawiaj swoich rzeczy bez nadzoru. Pamiętaj, że złodziej nie próżnuje i wykorzysta każdą okazję

Kończąc plażowanie, nie zapomnij zostawić po sobie porządku.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańsk