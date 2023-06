Ziębiccy policjanci pomogli Panu Franciszkowi biegnącemu w obronie praw zwierząt

Były maratończyk Franciszek Gogół w ramach Biegu Dookoła Dolnego Śląska w Obronie Praw Zwierząt dotarł do powiatu ząbkowickiego, gdzie trafił ze swoim psem o imieniu Dino na skorych do pomocy policjantów. Ziębiccy funkcjonariusze nie tylko zapewnili eskortę przez miasto, ale zapewnili też napoje i produkty żywnościowe dla biegacza i jego towarzysza. Ziębickich policjantów i Pana Franciszka połączyła chęć do niesienia pomocy innym.